Kadıköy'de dronlu trafik denetimine takılan sürücü: 'Çekin güzel çekin'

Kadıköy'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekipleri dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Dron'un tespit ettiği hatalı sürücülere ise ceza yağdı. Kırmızı ışık, egzoz, emniyet kemeri ve araç sürerken telefon ile konuşan sürücüler dronla tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü ise basın mensuplarına 'beni güzel çekin' diyerek poz verdi. Denetimde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplamda 16 bin 655 lira para cezası uygulandı. Dron tarafından kırmızı ışıkta geçtiği fark edilen minibüs şoförü Berat Polat, “Ben hata yapmadığımı zannediyorum ama demek ki yapmışız. Çizgiyi mi geçtim farkında değilim ama geçmediğimi düşünüyorum” dedi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir