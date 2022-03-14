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Kadıköy'de el arabasına yükledikleri karları atarak kartopu savaşı yaptılar

Kadıköy'de el arabasına yükledikleri karları atarak kartopu savaşı yaptılar
Kadıköy'de el arabasına yükledikleri karları atarak kartopu savaşı yaptılar

Kadıköy’de yağan karı gören vatandaşlar sokağa çıkarak kartopu savaşı yaptı. Bir grubun, el arabasına yükledikleri karları atarak kartopu savaşı yapması ise ilginç anlara sahne oldu.

Kadıköy’de el arabasına yükledikleri karları atarak kartopu savaşı yaptılar - Tıkla İzle

İstanbul'da Perşembe gününde itibaren aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürdü. Kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkilerken zaman zaman ise vatandaşların eğlencesi oldu. Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yağan karı gören bir grup vatandaş sokağa çıkarak kartopu savaşı yaptı.

Vatandaşların doyasıya eğlendiği kartopu savaşı sırasında bir grubun el arabasına yükledikleri karları sokaktaki diğer insanlara atarak kartopu savaşına katıldığı görüldü. El arabasına yükledikleri kar ile kartopu savaşına katılan vatandaşlar ilginç anlara sahne oldu. Sokakta vatandaşların doyasıya eğlendiği kartopu savaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Enes Şamil Gönenç
 

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