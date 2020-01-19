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Kadıköy'de eşi ve annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de eşi ve annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de eşi ve annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kadıköy’de eşi ve annesini öldürdükten sonra yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Cemil Topuzlu Caddesi'nde meydana gelmiş, cezaevinden çıkan Tahsin Yüksekova (38), önce cadde üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova'ya daha sonra annesi Zülfiye Yüksekova'ya kurşun yağdırmıştı. Olay yerinde ağır yaralanan iki kişi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin geniş çaplı çalışması sonucu gece saatlerinde Ataşehir'de yakalanmıştı. Katil zanlısı şahıs bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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