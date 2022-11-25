Kadıköy'de fabrika gibi lise: Ekmek üretip, restoran işletiyor ve kahve satıyorlar

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir süre önce başlatılan proje sayesinde meslek lisesi adeta fabrika gibi çalışıyor. Moda'da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, alanında eğitim gören öğrenciler için yapılan proje çerçevesinde öğrenciler, ekmek üretimi, baristalık ve yemek yapıyor. Öğrenciler aynı zamanda okul çevresinde kurulan alanlarda bunların satışını gerçekleştiriyor. Alanında öğretim gören öğrencilerin, kendilerine gelen sıra ile belirlenen günlerde eğitimleri görerek alanlarında uzmanlaşmaları hedefleniyor. Öğrencilerin okul içerisinde ekmek yapması, baristalık yaparak kahve satması ve restoran işletmesini ise vatandaşlar memnuniyet ile karşılıyor.

“Türkiye'de bir ilkiz”

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Taşçı, “Milli Eğitim Bakanımız şu anda tamamen mesleki teknik eğitime odaklanmış durumda. Bütün yatırım projelerine destek oluyor, bizim okulumuza da aynı şekilde. Öğrencilerimiz kahvenin tüm aşamalarını burada öğrenip aynı zamanda Moda Caddesinde misafirlerimize kahvenin sunumunu yapabiliyorlar, bunun eğitimini alıyorlar. Bu projemiz de yeni, yaklaşık bir hafta oldu. Burada çalışanlar öğrencilerimiz. Türkiye'de bir ilkiz, kahveyi üreten, kahveyi paketleyen ve kahveyi son tüketiciye ulaştıran bir mantık ilk defa bizim okulumuzda oldu.” şeklinde konuştu.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir



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