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Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'ü mahkemeye sevk edildi

Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'ü mahkemeye sevk edildi
Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'ü mahkemeye sevk edildi

Kadıköy’de yapılan yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheliden 33’ü, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kadıköy'de 4 Şubat'ta düzenlenen yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüphelilerden 8'i savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 20'si adli kontrol istemiyle, 33 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 53 şüphelinin Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguları devam ediyor.

Gamze Erdemir - Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam



 

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