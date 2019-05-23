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Kadıköy'de hastanede yangın paniğinin havadan görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de hastanede yangın paniğinin havadan görüntüleri ortaya çıktı
Kadıköy'de hastanede yangın paniğinin havadan görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy’de dün özel bir hastanenin jeneratör dairesinde çıkan yangının havadan çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kısmı alev alev yanan binaya itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınıyor.

Kadıköy’de hastanede yangın paniğinin havadan görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Dün Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi üzerinde bulunan bir özel hastanenin jeneratör dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmıştı. Yangının havadan çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Çekilen görüntülerde hastanenin arka kısmına alevlerin yükseldiği ve itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği görülüyor.

Olayda hastanenin acil bölümündeki hastalar, tedbir amaçlı olarak sedye ve tekerlekli sandalyelerle dışarı çıkartılarak başka hastanelere sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.  

Ahmet Faruk Sarıkoç

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