Kadıköy'de hızını alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Olay gece saat 02:30 sularında Kadıköy Osmanağa mahallesi Söğütlüçeşme caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZT 8565 plakalı otomobil cadde üzerinde süratli şekilde sokağa girdi. Hızını alamayan otomobil cadde üzerinde bulunan beton kaldırımlara çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kimliği tespit edilemeyen şahıslara, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar ise tedavi edilmek üzere Kadıköy Abdülhamithan eğitim ve araştırma hastanesi kaldırdı.

İbrahim Furkan Çelik



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