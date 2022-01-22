Kadıköy'de hurdalıkta çıkan yangın 2 binaya sıçradı

Yangın, Kadıköy Fikirtepe Şenol Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir hurdalıkta yangın çıktı.

Çıkan yangın yan tarafta bulunan iki binaya da sıçradı. Çevredekiler polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yan binada mahsur kalan yaşlı kadını ise bir vatandaş dışarı çıkardı.

Kısa sürede olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yürekleri ağza getiren yangında iki bina hasar görürken, hurdalık alan kullanılamaz hale geldi. Yangında zarar gören Kur'an-ı Kerim'i bir itfaiye eri çıkarıp itfaiye aracına koydu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat

