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Kadıköy'de İETT şoförü ile vatandaşın kavgası: İETT şoförü güçlükle zapt edildi

Kadıköy'de İETT şoförü ile vatandaşın kavgası: İETT şoförü güçlükle zapt edildi
Kadıköy'de İETT şoförü ile vatandaşın kavgası: İETT şoförü güçlükle zapt edildi

Kadıköy’de bir İETT otobüsü şoförü ile trafikteki başka bir sürücü yol ortasında birbirlerine girdi. Vatandaşlar karşısındaki kişiye saldırmaya çalışan otobüs şoförünü güçlükle zapt ederek otobüse geri dönmesini sağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de İETT şoförü ile vatandaşın kavgası: İETT şoförü güçlükle zapt edildi - Tıkla İzle

Olay, Kadıköy Acıbadem'de yaşandı. İddiaya göre, yolcu taşıyan bir İETT otobüsü şoförü ile trafikteki başka bir otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar sokak ortasında birbirlerine hakaretler ederek saldırdı.

Otobüs şoförü tartıştığı kişiye yumruk atarken diğer kişinin de otobüs şoförüne tekme attığı görüldü. Kavgaya tanık olan çevredeki diğer vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Otobüsün şoförü güçlükle zapt edilerek vatandaşlar tarafından otobüse geri dönmesi sağlandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yasin Uğur

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