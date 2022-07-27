Kadıköy'de iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Olay, Kadıköy'de dün akşam saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada iki grup üyesi yaralanırken, sokaktan geçen 18 yaşında bir vatandaş ise yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan yaralı iki grup üyesi, birkaç sokak ötede daha fazla ilerleyemeyince üzerlerinde bulunan silahı park halindeki otomobilin tekerleğine sakladı. Kaçmaya çalışan şüpheli şahısları yaralı olarak yakalayan polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, çatışmada yaralanan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ayhan Ömer isimli bir vatandaş, “İki grup arasında çatışmada yaralanma oldu. Biz burada müdahale ettik, ambulans çağırdık, polisi çağırdık. Gelip aldılar hastaneye gittiler. Bilmiyoruz ne olduğunu başka yerde iki grup arasında çatışma olmuş, buraya sıçradı olay. Bizde müdahale ettik arkadaşlara yardımcı olduk. Yaralarına tampon yaptık, bayağı kan kaybediyorlardı. Şuurları açıktı, konuşuyorlardı, iyilerdi yani. Bir de silah bulundu, arabanın arkasına silah atmışlar" diye konuştu.

Ömer Karaoğlu - Metin Başar

