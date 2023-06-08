İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadıköy'de iki sürücünün trafikte yumruklu kavgası kamerada

Kadıköy'de iki sürücünün trafikte yumruklu kavgası kamerada
Kadıköy'de iki sürücünün trafikte yumruklu kavgası kamerada

Kadıköy’de yol verme tartışması yaşayan taksi şoförü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için polis biber gazı sıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de iki sürücünün trafikte yumruklu kavgası kamerada - Tıkla İzle

Kadıköy'de geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, taksi şoförü ile bir otomobil sürücüsü trafikte yol verme nedeniyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle araçlarını yolda durdurup inen şahıslar birbirlerine girdi. Tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı kavgayı sonlandırmada, çevredeki vatandaşlar ile polisler güçlük çekti. Polis ekipleri birbirlerine saldıran şahıslara biber gazı ile müdahale etti. Tarafların polis tarafından engellenmesiyle kavga sonlandı.

Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Abdul Samet Kaya

İLGİLİ HABER
İstanbulda kılıç kalkan oyunu gibi bıçaklı kavga kamerada İstanbul’da 'kılıç kalkan oyunu' gibi bıçaklı kavga kamerada
İLGİLİ HABER
İstanbulda silahlı kavgada yoldan geçen çocuk kurşunun hedefi oldu İstanbul’da silahlı kavgada yoldan geçen çocuk kurşunun hedefi oldu
İLGİLİ HABER
Çorumda iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.