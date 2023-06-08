Kadıköy'de iki sürücünün trafikte yumruklu kavgası kamerada

Kadıköy'de geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, taksi şoförü ile bir otomobil sürücüsü trafikte yol verme nedeniyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle araçlarını yolda durdurup inen şahıslar birbirlerine girdi. Tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı kavgayı sonlandırmada, çevredeki vatandaşlar ile polisler güçlük çekti. Polis ekipleri birbirlerine saldıran şahıslara biber gazı ile müdahale etti. Tarafların polis tarafından engellenmesiyle kavga sonlandı.

Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Abdul Samet Kaya

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