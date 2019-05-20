Kadıköy'de inşaat alanında korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Göztepe Mahallesi Tepegöz Sokak'ta bulunan bir inşaat alanındaki konteynerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında konteyner alevlere teslim olurken, çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlendi. Yangını fark eden işçiler kendilerini inşaattan dışarı zor attı. Yangının, inşaatın hemen yanında bulunan ağaçlara sıçramaması yangının büyümesini önledi. Öte yandan bazı işçiler yangının tüp patlaması sebebiyle çıkmış olabileceğini de iddia etti. İhbar üzerine olay gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Alevlerin konteyneri sardığı yangın çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde inşaat alanında konteyner yanıyor, alevler ve yoğun duman çevreye yayılıyor.