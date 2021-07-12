Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy Sırp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkan 3 kişinin müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri süren şüphelilerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, İstanbul Valiliği'nden basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat 00.55 sıralarında Kadıköy İlçemiz Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Sırp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır'

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır."

İçişleri Bakanı Soylu: 'Hukuk süreci devam ediyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 05.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor."

Gamze Erdemir