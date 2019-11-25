Kadıköy'de korkutan zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, Kadıköy Uzunçayır mevkinde saat 11:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Uludağ'ın kullandığı 34 M 3287 plakalı minibüs, yolcu almakta olan turizm şirketine ait 27 AVA 15 plakalı servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı durakta yolcu indiren belediyeye otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yaralıları çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Halit Arslan - Aykut Zor