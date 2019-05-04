Kadıköy'de küçük çocuğu geri dönüşüm kutusunun içerisine attılar

Olay, geçtiğimiz gün Acıbadem Caddesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Adının S.B. olduğu öğrenilen 12 yaşındaki çocuk, iddiaya göre yanındaki genç bir adam ile kadın tarafından zorla geri dönüşüm kutusuna kondu. Çocuğu iterek geri dönüşüm kutusuna atan şahıslar oradan ayrıldı. Daha sonra geri dönüşüm kutusundan gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

O anlara tanık olan bir vatandaş, ”Dün bir çocuk ile 24 yaşında bir delikanlı vardı bir de bayan vardı. Çocuğu içeri zorla ittiler ve kapağı kapattılar. Çocuk kendi düşmedi. Sonra itfaiye geldi çocuğu çıkardı” dedi.

Metin Başar