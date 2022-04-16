Kadıköy'de kurallara uymayan taksiciler cezadan kaçamadı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliğine bağlı ekipler, ticari taksilere yönelik Kadıköy'de Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Ayrıca taksi sürücülerinin kısa mesafe yolcu ya da turist seçip seçmediği ve taksimetre açıp açmadığı gibi durumlar da denetlendi.

Denetimlerde Kamil Fikret Aydın isimli ticari taksi sürücüsüne çalışma ruhsatı süresinin dolması nedeniyle bin 823 TL cezai işlem uygulandı. İki ticari taksi sürücüsüne ise seyir halindeyken emniyet kemeri takmadıkları nedeniyle 196'şar TL cezai işlem uygulandı.

Ruhsat süresi dolan taksi sürücüsü Kamil Fikret Aydın,"Eksiğimiz yok ama bir kart var. Arabam değişti o kart da arabada kaldı. Patron da yenisini çıkaracaktı. Eski kartın yenilenmesi gerekiyor henüz yenilenmedi. Yoksa her şeyim tamam" dedi.

Cem Güney Kılıç - Aykut Zor - Mustafa Ayabakan

