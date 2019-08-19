Kadıköy'de lüks cipin motosikletliye çarpıp kaldırıma çıktığı anlar kamerada

Motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralanırken, kaldırımda kimsenin olmaması daha büyük bir faciayı önledi. Feci kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan görgü şahidi kazanın boyutunu;

“Dün burada vahşet yaşandı “ diyerek anlattı.

Kaza, Kadıköy Ziverbey'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yaptığı lüks cip karşı yöne geçerek motosikletliye hızla çarptı. Çarpma sonucu motosikletli havaya savruldu. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı. Öte yandan motosiklete çarpan cip kaldırıma çıktı. Kaldırımda yayaların olmaması daha büyük bir faciayı önledi. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde cip hızla karşı şeride geçiyor. Motosikletliye çarpan cip ardından kaldırıma çıkarak bir süre kaldırımda ilerliyor. Motosiklet sürücüsü metrelerce savrulurken, olay yerine kısa süre sonra ambulans geliyor. Olayı gören Şahin Tekin ise, “ Cipin sahibi sollama yapıyordu. Kafa kafaya çarpıştılar. Fırladı düştü motosikletli. Faciaydı. Dün burada vahşet yaşandı. O anda geçen bir doktor yaralı motosikletliye yardım etti. Durumu çok kötüydü. Motosikletlinin hiçbir kabahati yok”

Halit Arslan

