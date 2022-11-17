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Kadıköy'de metrobüs kontrolden çıktı!

Kadıköy'de metrobüs kontrolden çıktı!
Kadıköy'de metrobüs kontrolden çıktı!

Kadıköy’de perondan dışarı fırlayan bir metrobüs, otomobillerin geçiş yaptığı yolun karşısına geçerek duvara çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 1 kadın yaralandı.

Kadıköy'de metrobüs kontrolden çıktı! - Tıkla İzle

Kaza, Kadıköy'de Söğütlüçeşme metrobüs durağında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan ve içinde sadece sürücünün bulunduğu metrobüs, perondan dışarı fırlayarak otomobillerin geçiş yaptığı yolun karşısına geçip duvara çarptı. Metrobüsün çarptığı duvarın bir kısmı parçalanırken metrobüste de maddi hasar meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre, metrobüsün çarptığı 1 kadın yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.

 

 

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir - İzzet Aydın
 

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