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Kadıköy'de metruk binada çökme

Kadıköy'de metruk binada çökme
Kadıköy'de metruk binada çökme

Kadıköy'de metruk bir binanın yıkımı esnasında duvarın çökmesi sonucu 3 araç hasar aldı. Büyük gürültüyle dışarı çıkan mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Öte yandan binanın çökme anı kameralara yansıdı.

Kadıköy’de metruk binada çökme - Tıkla İzle

Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binanın yıkımı esnasında duvarın yıkılmasıyla çökme meydana geldi. Duvarın çökmesiyle 3 araç hasar aldı. Büyük gürültüyle dışarı çıkan mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Olay gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan ve ölen olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan yıkım çalışmaları sırasında çöken alan havadan görüntülendi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir - Metin Başar

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