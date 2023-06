Kadıköy'de mücevher vurgunu yapan sanıklar yeniden yargılanacak

Cancri Jewelry, oluşturduğu sistem ile iddiaya göre, Türkiye genelinde yaklaşık 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırarak kayıplara karışmıştı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan şube çalışanı 2 kişinin de yüksek kar vaadiyle 10 milyon 252 bin TL'ye sattıkları 145 değerli taş sentetik çıkmıştı. Konu hakkında şikayetçi olan iş adamı S.Ö.'nün dolandırıldığı iddiasına ilişkin 28 Mart 2023'de karar çıkmış, mahkeme Sapphire Stone Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.'nin yetkili yasal temsilcileri oldukları anlaşılan yabancı uyruklu diğer şahıslarla birlikte iştirak iradesiyle hareket ederek toplamda 3 veya daha fazla kişiyle birlikte iddia edilen suçu işlediği anlaşılan sanıklar S.S. ve K.E.'yi zincirleme şekilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Sanıklar S.S. ve K.E.'yi 199 bin 980 lira adli para cezasına da çarptıran heyet, ayrıca tutukluluk hallerinin de devamına karar vermişti. Verilen kararın ardından sanık avukatı, müşteki avukatı ve Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Yapılan itiraza ilişkin İstinaf Mahkemesi incelemesini tamamlayarak verilen karar bozuldu.

İstinaf Mahkemesi'nce verilen bozma kararında, sanıklarla birlikte hareket ederek suçu işlemiş olma ihtimalleri bulunan ve haklarında suç duyurusu bulunan Sapphire Stone Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.'nin kurucusu D.P., şirketin temsili yetkilisi R.F. ve O.S. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasıyla yürütülen ve derdest olduğu anlaşılan soruşturma sonucunun beklenilmesi gerektiği kaydedildi. Kararın devamında ise kamu davası açılması halinde aralarındaki irtibat nedeniyle her iki dava dosyasının birleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklanan kararda, MASAK tarafından yazılan yazıya verilen cevabi yazıda şirketle ilgili “Aklama” suçuna ilişkin değerlendirme raporu tanzim edilerek tüm finansal işlemlerin de yer aldığı CD ekiyle birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının dosyasına gönderildiğinin bildirilmesi karşısında, alınan soruşturma sonucunun da beklenilmesine, kamu davası açılması halinde dava dosyasının getirilip incelenmesine, bu dava dosyası ile birlikte görülmesinin gerektiği kanaatine varılması halinde her iki dava dosyasının birleştirilmesi gerektiği aktarıldı. Birleştirilmeye gerek olmadığı kanaatine varılması halinde ise bu iki dava dosyasını ilgilendiren Masak Raporu ve elindeki belgeler ile varsa diğer delillerin bir örneğinin dosya içine konulmasına hükmeden mahkeme, sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve taktiri gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması gerektiğini vurguladı.

Mahkeme kararında, kanuna aykırı sanık avukatı, müşteki avukatı ve cumhuriyet savcısının itirazları bu yönleriyle yerinde gördü. Diğer yönleri incelenemeyen hükmünde bu gerekçeyle bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmesine hükmedilmesi için hükmü verilen mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.S.'nin Sapphire Stone Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.'nin Bağdat Caddesi şubesi olan Cancri Jewelery isimli mağazada satış danışmanı olarak çalıştığı, diğer şüpheli K.E.'nin ise mağaza müdürü olarak görev yaptığı kaydedildi. Değerli taş alım satım işi ile müşterilerine sattıkları taş adedi ve değeri oranında kurdukları sanal ofis platformunda ekstra para kazandırmayı vaat ettikleri, S.Ö.'nün de kazanç sağlama ümidiyle sisteme dahil olduğu ve çeşitli zaman dilimlerinde toplamda 10 milyon 252 bin 502 TL verdiği anlatıldı. S.Ö. tarafından satın alınan 145 adet taşın suni ve değerinin 5 USD olduğu belirtildi. İddianamede, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri anlaşılan S.S. ve K.E. hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Elyesa Karatepe - Sema Demir



