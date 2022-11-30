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Kadıköy'de neden ceza yediğini anlamayan yabancı uyruklu sürücü: 'Vallahi anlamadım'

Kadıköy'de neden ceza yediğini anlamayan yabancı uyruklu sürücü: 'Vallahi anlamadım'
Kadıköy'de neden ceza yediğini anlamayan yabancı uyruklu sürücü: 'Vallahi anlamadım'

Kadıköy’de polisin trafikte yaptığı denetimde durdurulan ve içerisinde İranlı bir erkek ile kadının bulunduğu kiralık otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Polis alkollü araç kullanması nedeniyle ceza yazdığı İranlı sürücüye ceza almasının sebebini açıklarken, Türkçe bilmeyen ve olayı anlamayan İranlı sürücü ise polise ‘Vallahi ben anlamadım’ dedi. Olay yerine gelen başka bir İranlı erkek ile kadın şahıs ise kendilerini görüntüleyen gazetecilerle tartıştı.

Kadıköy’de neden ceza yediğini anlamayan yabancı uyruklu sürücü: 'Vallahi anlamadım' - Tıkla İzle

Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince araç sürücülerine yönelik akşam saatlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında, içerisinde İranlı bir erkek ile İranlı bir kadının bulunduğu kiralık otomobil durduruldu. Sürücüye, alkollü olduğunun anlaşılması nedeniyle cezai işlem uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Türkçe bilmeyen ve neden ceza aldığını anlamayan sürücüye trafik polisi olayı açıklamaya çalıştı. Ceza yiyen sürücünün ise polise ‘Vallahi ben anlamadım' dediği görüldü.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik

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