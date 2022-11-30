Kadıköy'de neden ceza yediğini anlamayan yabancı uyruklu sürücü: 'Vallahi anlamadım'

Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince araç sürücülerine yönelik akşam saatlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında, içerisinde İranlı bir erkek ile İranlı bir kadının bulunduğu kiralık otomobil durduruldu. Sürücüye, alkollü olduğunun anlaşılması nedeniyle cezai işlem uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Türkçe bilmeyen ve neden ceza aldığını anlamayan sürücüye trafik polisi olayı açıklamaya çalıştı. Ceza yiyen sürücünün ise polise ‘Vallahi ben anlamadım' dediği görüldü.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik

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