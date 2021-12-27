İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada

Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada
Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada

Kadıköy’de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde müdürün koridorda yakaladığı öğrencilere şiddet uyguladığı, bir öğrencinin kulağından çektiği, diğer öğrenciyi de boğazından tutarak götürdüğü yer görüldü.

Kadıköy’de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan Şener Birsöz İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü 2 öğrenciye şiddet uyguladı. Öğrencilerden birinin kulağını çeken okul müdürü, diğer öğrencinin ise boğazını sıktı. Öğrencilerden bir diğeri merdivenlerden kaçarak okul müdüründen dayak yemekten kurtuldu. Görüntünün sosyal medyaya düşmesi sonrası binlerce vatandaş sosyal medya hesaplarından okul müdürüne tepki gösterdi.

Görüntülerin ortaya çıkması ve velilerin şikayetçi olması üzerine okul müdürü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcının talimatıyla imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Okul müdürünün 2 öğrenciye koridorda uyguladığı şiddet anları okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
Öte yandan, velilerin okul müdürünün görevden alınması için imza topladığı öğrenildi.

İLGİLİ HABER
Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak
İLGİLİ HABER
Bebekteki tarihi İbrahim Paşa Köşkünde yangın: Korktuk, çığlık kıyamet vardı Bebek’teki tarihi İbrahim Paşa Köşkü’nde yangın: Korktuk, çığlık kıyamet vardı
İLGİLİ HABER
Avcılarda kafeyi kurşunladı, gözaltına alındı Avcılar’da kafeyi kurşunladı, gözaltına alındı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.