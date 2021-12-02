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Kadıköy'de otomobil ok gibi bariyerlere saplandı: 1 ölü

Kadıköy'de otomobil ok gibi bariyerlere saplandı: 1 ölü
Kadıköy'de otomobil ok gibi bariyerlere saplandı: 1 ölü

Kadıköy 1’inci Çevre Yolu Fikirtepe girişinde hızla seyir eden otomobil lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere ok gibi saplandı. Yaşanan kazada otomobil hurdaya döndü. Korkunç kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kadıköy’de otomobil ok gibi bariyerlere saplandı: 1 ölü - Tıkla İzle

Kaza, 04.30 sıralarında Kadıköy 1'inci Çevre Yolu Fikirtepe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine gitmekte olan Cem Yücel'in kullandığı EOA 904 plakalı Renault markalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan bariyere ok gibi girdi. Yaşanan korkunç kazada bariyerler aracın ön camından girip arka camından çıktı.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçta feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Cem Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yücel'in cenazesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Ekipleri yaşanan korkunç kazanın ardından çalışma başlattı .

Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yol bakım görevlileri, yola saçılan çam parçalarını süpürerek yolu temizledi. Otomobilin kaldırılmasının ardından yoldaki önlemler kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Muharrem Çam
 

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