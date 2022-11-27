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Kadıköy'de otomobilin çatısına asılan gençlerin tehlikeli yolculuğu

Kadıköy'de otomobilin çatısına asılan gençlerin tehlikeli yolculuğu
Kadıköy'de otomobilin çatısına asılan gençlerin tehlikeli yolculuğu

Kadıköy’de seyir halindeki bir otomobilin çatısındaki tutamaklarına asılıp kapı altındaki platforma basan iki genç, adeta otomobilin dışarısında yolculuk etti. Otomobilin iki tarafında da tutamaklara asılarak yolculuk eden gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de otomobilin çatısına asılan gençlerin tehlikeli yolculuğu - Tıkla İzle

Olay, Kadıköy'de Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşandı. Çatısındaki tutamaklarına asılıp, kapısının altındaki platforma basarak aracın dışarısında yolculuk eden iki genç görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Otomobilin iki tarafındaki tutamaklara asılarak aracın kapısının yanında yolculuk eden gençler hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. Otomobilin kapısına ve tutamaklarına tutunarak yolculuk eden gençler ara ara kendilerini cep telefonları ile kayda almayı da ihmal etmedi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mehmet Kurt - Cem Güney Kılıç

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