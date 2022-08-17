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Kadıköy'de patenli gençlerin yolda tehlikeli yolculuğu kamerada

Kadıköy'de patenli gençlerin yolda tehlikeli yolculuğu kamerada
Kadıköy'de patenli gençlerin yolda tehlikeli yolculuğu kamerada

Kadıköy’de patenleriyle yolculuk eden 2 genç, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunarak kazaya davetiye çıkardı. Önlerinde araç bulunmamasını fırsat bilen gençler, arkalarından gelen araçlara aldırmadan yolun ortasına çıkarak paten ile hızla ilerledi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de patenli 2 gencin trafikte tehlikeli yolculuğu adeta yürekleri ağza getirdi. Yolda patenleri ile kayan 2 genç, önlerinde araç bulunmamasını fırsat bilerek yolun ortasında yolculuk etti. Arkalarından gelen diğer araçlara aldırış etmeyen gençler adeta trafikte kazaya davetiye çıkardı. Patenli gençlerin yolda daha hızlı ilerleyebilmek için ara ara eğildiği görülürken, gençlerden biri bir süre geri geri ilerleyerek yolda figürler sergiledi. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu arkadan gelen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Mustafa Biçer

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