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Kadıköy'de pencereden eve giren hırsız 10 bin dolar ile 500 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı

Kadıköy'de pencereden eve giren hırsız 10 bin dolar ile 500 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı
Kadıköy'de pencereden eve giren hırsız 10 bin dolar ile 500 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı

Kadıköy’de bir eve penceresinden tırmanarak giren hırsız, evdeki kasadan 10 bin Dolar, ev sahibinin eski eşine ait silah, 500 bin TL değerinde çeşitli ziynet eşyası ve çeşitli alkollü içkileri çaldı. Hırsızlık yapan şahıs ile, çalıntı eşyaların saklanmasına ve satışına yardımcı olan iki şahıs olmak üzere üç kişi polis tarafından yakalandı. Hırsızın eve pencereden tırmanarak girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Bülbüllü Sokak üzerinde 30 Ekim Pazar günü yaşanan olayda, F.Ü. isimli emekli bir vatandaşın evine giren hırsız, evde bulunan kasa içerisinde 10 bin Dolar, ev sahibinin eski eşine ait silah, 500 bin TL değerinde çeşitli ziynet eşyası, tablet ve çeşitli alkollü içkileri çaldı. Hırsız çaldığı eşyaları doldurduğu bavul ile beraber oradan uzaklaştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapan şahsın 39 yaşındaki Vedat B. olduğunu tespit etti. 21 adet suç kaydı olan Vedat B. 31 Ekim tarihinde Güngören ilçesinde yakalandı.

Cem Güney Kılıç

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