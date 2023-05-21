Kadıköy'de polise mukavemetten 4 kişi gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy Moda sahilinde meydana geldi. Yüksek sesle müzik açıp eğlenen grup yürüyüş yolunu kapattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri grubu uyardı. Önce müziği kapatan grup daha sonra yeniden müzik açıp yolu kapatınca polisle tartıştı. Önce biber gazıyla şahısları dağıtmaya çalışan polis, gruptan birkaç kişinin kendilerine saldırmasıyla havaya üç el ateş açtı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 4 kişi hakkında görev başındaki memura mukavemetten işlem yapıldığı öğrenildi.

Ahmet Emin Şentürk



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