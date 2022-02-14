Kadıköy'de polisten para isteyen değnekçi yakayı ele verdi

Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi Beyciğim Sokak üzerinde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslar üzerine sivil trafik ekipleri denetim başlattı.

Yapılan denetimlerde sokak üzerine aracını park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti isteyen bir kişiye rastlandı. Recep B. isimli şahıs polis memurlarından da para talebinde bulununca yakayı ele verdi.

Gözaltına alınan Recep B. adli işlemleri yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Elyesa Karatepe

