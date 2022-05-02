İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadıköy'de restorasyonu tamamlanan boğa heykeli açıldı

Kadıköy'de restorasyonu tamamlanan boğa heykeli açıldı
Kadıköy'de restorasyonu tamamlanan boğa heykeli açıldı

Kadıköy’ün simgelerinden olan boğa heykelinin restorasyonu tamamlandı. Boğa heykeli bayramın ilk gününde İstanbulluların beğenisine sunuldu.

Kadıköy’de restorasyonu tamamlanan boğa heykeli açıldı - Tıkla İzle

1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç boğa heykeli, 1987'de Altıyol'a taşındı. Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken, birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görülmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışmaları için 24 Nisan'da heykelin etrafını bariyerlerle kapattı. Bir hafta bakıma alınan boğa heykeli, restorasyonun tamamlanmasının ardından bayramın ilk gününde açıldı. Açılışının ilk gününde çok sayıda kişinin heykelin üzerine çıkarak poz vermesi dikkat çekti.

Ömer Karaoğlu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.