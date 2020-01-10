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Kadıköy'de sahilde ceset bulundu

Kadıköy'de sahilde ceset bulundu
Kadıköy'de sahilde ceset bulundu

Kadıköy’deki vapur iskelesinde bulunan vatandaşlar denizde kıyıya vurmuş erkek cesedi fark etti. Deniz polisi cesedi tekneyle çıkararak ambulansa aldı. Ceset hastane morguna kaldırdı.

Kadıköy sahilinde banklarda oturan vatandaşlar denizde kıyıya vurmuş halde duran bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Vatandaşlar bunun üzerine derhal polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, cesedi sudan deniz polis ekipleri çıkardı. Polis ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Denizden çıkarılan cesedin üzerinden çıkan kimliğin 1953 doğumlu Vehbi Bayrak'a ait olduğu tespit edildi. Ceset hastane morguna kaldırıldı.

Denizde cesedi fark eden vatandaşlardan Cavit Sarıyer, "Sabah saat 8.30 sıralarıydı. Polisler geldi ambulans geldi ne oldu diye baktım. Daha sonra deniz polisi geldi. Cesedi denizden çıkararak bota aldılar. Kıyaya çıkararak ambulansa aldılar. Tam olarak anlayamadık zaten 45, 50 yaşlarında biri olduğunu söylediler “ diye konuştu.

Metin Başar - Aykut Zor
 

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