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Kadıköy'de scooter denetimde ceza yedi, telefonunu çıkarıp basın mensuplarını çekti

Kadıköy'de scooter denetimde ceza yedi, telefonunu çıkarıp basın mensuplarını çekti
Kadıköy'de scooter denetimde ceza yedi, telefonunu çıkarıp basın mensuplarını çekti

Kadıköy’de elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Denetimde ceza uygulanan bir kişi ise telefonunu çıkararak, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının videosunu çekti.

Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde elektrikli scooterların kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde, durdurulan sürücülere kaldırımda elektrikli scooter kullanmaktan ve çeşitli nedenlerden cezai işlem uygulandı. Denetime takılan ve ceza uygulanan bir kişi ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Telefonunu çıkararak haber çalışması yapan gazetecileri çeken Zeynep Sürmeli adlı vatandaş, “İnsanlar ceza yiyor rezillik çıkmasını mı bekliyorsunuz” dedi. Denetimde 12 kişiye toplamda 4 bin 662 TL para cezası uygulandı.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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