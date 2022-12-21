Kadıköy'de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü

Yangın, saat 16.15 sıralarında Kadıköy'de Osmanağa Mahallesi'nde Çuhadarağa Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki motosikletten, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükseldi. Kısa sürede hızla dumanın yerini bıraktığı alevler, motosikletin her yerini sardı. Sürücü ise, alev topuna dönmeden önce motosikletten inerek kendisini kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan motosikleti hızlıca söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyece yapılan çalışmaların ardından motosikletteki yangın söndürüldü. Motosiklet, yangın sonucu metal yığınına döndü.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik

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