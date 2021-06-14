İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadıköy'de seyyar satıcı zabıta kavgası kamerada

Kadıköy'de seyyar satıcı zabıta kavgası kamerada
Kadıköy'de seyyar satıcı zabıta kavgası kamerada

İstanbul Kadıköy’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri ile tezgahına el koymak istedikleri seyyar satıcı gençler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada, yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Kadıköy’de seyyar satıcı zabıta kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, İBB zabıta ekipleri seyyar satıcılara karşı denetim yaparken çanta ve cüzdan satan bir gencin önündeki tezgahı almak istedi. Seyyar satıcı karşı koyunca aralarında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri grubu sakinleştirerek dağıttı. Çevredekiler, zabıta memurlarının sert müdahalesinin yersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Aykut Zor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.