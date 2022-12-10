Kadıköy'de sivil trafik polislerinden minibüslere denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Minibüse yolcu olarak binen sivil trafik polisleri, sürücüleri sıkı denetime aldı. Kural ihlali yapan sürücülere kendilerini tanıtan sivil trafik ekipleri, güzergah üzerinde resmi ekiplerin bulunduğu bölgede aracı durdurarak, sürücü ve yolcuları bilgilendirdikten sonra cezai işlem uyguladı. Denetlenen 10 minibüs sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, durak harici yolcu indirmek, fazla yolcu almak, saygısız araç kullanmak, seyir halinde cep telefonu ile oynamak, yayaya yol vermemek ve emniyet kemeri takmamaktan toplamda 4 bin 384 TL para cezası kesildi.

Ömer Karaoğlu - Metin Başar - Onur Hamzaoğlu

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