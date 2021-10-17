Kadıköy'de sokak hayvanları için barınma ve besleme çalışması yapıldı

Kadıköy'de bulunan park ve bahçelere Platin Otomotiv işletmecisi olan genç iş adamı Bülent Saral Dalyan ve ekibi tarafından hazırlanan sosyal medya projesi ile sokak hayvanları için mama ve yuva dağıtımı yapıldı. Yapılan dağıtımda parklar ve çevresine kilolarca mama bırakılmasının yanı sıra onlarca yuva da bırakıldı. Genç iş adamının sosyal medya hesaplarında başlatmış olduğu proje kapsamında Türkiye genelinde yüzlerce yuva ve mama dağıtıldı.

Dağıtım programına katılan Bülent Saral Dalyan, “Biz bu projeyi sevgili dostlarımız için ve aynı zamanda gençlere hayvan sevgisi aşılamak ve farkındalık oluşturmak için yaptık. Bu projeye destek olan tüm platin ailesine teşekkür ederim. Bizler evlerimiz ve işyerlerinde dostlarımızı beslemeye yönelik davranışlar yaparsak aslında hiçbiri aç olmamış olur. 4 Ekim hayvanları koruma gününde başlayan projemiz şu anda da devam ediyor ve bir müddet daha devam edecek” şeklinde konuştu.

"Yoldan geçen vatandaşlara da mama dağıtımı yaptık ki beslemeye teşvik olsun"

Proje kapsamında konuşan Şefik Saral Dalyan ise, “Biz yolda yürüyüş yapan vatandaşlara ise yem veriyoruz ki hem teşvik ediyoruz hem de vatandaşların yemleme yapmasını sağlıyoruz ve bu sayede aç kalmıyorlar en güzel şey bu” ifadelerini kullandı.

Batuhan Toprak

