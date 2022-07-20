Kadıköy'de taksi denetiminde ceza kesilen sürücü: 'Allah'tan gelen sorunum var'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken, evrakları da incelendi. Denetimlerde durdurulan 14 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan toplamda 2 bin 744 TL, seyir halinde telefon kullanan 2 sürücüye 854 TL, izinsiz sticker yapıştıran 2 sürücüye 392 TL, araç muayenesi bulunmayan 1 sürücüye 427 TL para cezası uygulandı. Trafik denetiminde toplamda 4 bin 417 TL para cezası kesildi.

Denetimde emniyet kemeri takmadığı için durdurulan bir taksi sürücüsü, kalp ameliyatı olduğu gerekçesiyle ceza yazılmamasını istedi. Sürücü polis ekiplerine ameliyat izlerini göstererek, kemer taktığında rahatsız olduğunu iddia etti. Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksici, “Bu tür mazeretleri olanların korunması lazım. Allah'tan gelen bir sorunumuz var” diyerek kendini savundu.

Denetimde kemer takmadığı için ceza yiyen taksi sürücüsü Ali Torlak, “Kemer soruyorlar fakat takside sürekli çalıştığımızdan dolayı ben bypass ameliyatı oldum, gösterdim de. Sıkıntı yapıyor, kaşıntı yapıyor. Tüm şoför arkadaşlarıma günahtır bu para. Kemerin takılmasıyla birlikte daha kötü yapıyorsun, enfeksiyon alıyorsun hangi kalp doktoruna sorarsan sor. Cezanın yazılması sorun değil ödeyelim ama bu tür mazeretleri olanların korunması lazım. Gerçekten korunması lazım, Allah'tan gelen sorunumuz var” dedi.

Metin Başar - Ömer Karaoğlu

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