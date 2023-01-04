Kadıköy'de taksici dehşeti: iki kadının peşine takıldı, bilerek araçlarına çarptı

Olay, Kadıköy'de 30 Aralık cuma günü saat 03.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre arkadaşlarının evinden çıkan ve evlerine dönmek üzere yola koyulan Berna K. ve Yıldız S. isimli iki kadının bulunduğu cipe, E-5 karayolu Fikirtepe mevkiinde arkadan gelen bir ticari taksi çarptı. Etrafın ıssız olması ve yaşadıkları tedirginlik nedeniyle kadınlar durmayarak yollarına devam etti. Bunun üzerine taksi sürücüsü kadınların bulunduğu cipi takip etmeye başladı. Cipi bir süre takip eden taksici, Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde cipe tekrar çarpınca olaya tanık olan polisler araçların yanına yaklaştı. Polisleri fark eden taksici bunun üzerine olay yerinden kaçtı.

Taksicinin 63 suç kaydı olduğu anlaşıldı

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, araçların seyir güzergâhlarındaki KGYS kameralarının incelenmesi neticesinde ticari taksinin plakasını tespit etti. Çalışmaların devamında ticari taksi sürücüsü R.Ş. (35) isimli şahıs, 3 Ocak Salı günü yakalandı. Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın 35'i “otodan hırsızlık” olmak üzere 7 farklı konudan toplam 63 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahsın, “mala zarar verme” suçundan 04 Ocak tarihinde adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Taksi sürücüsünün yollarda cipi takip ettiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Cem Güney Kılıç

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