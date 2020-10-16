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Kadıköy'de ticari servis minibüslerine koronavirüsü denetimi

Kadıköy'de ticari servis minibüslerine koronavirüsü denetimi
Kadıköy'de ticari servis minibüslerine koronavirüsü denetimi

İstanbul'da servis şoförleri koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip, araçları kontrol edildi.

Yüz yüze eğitimin kademeli olarak yapılacağına karar verilmesi sonrası geçtiğimiz hafta eğitimler başlamıştı. Koronavirüs ile yeni normal ile mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelge sonrası tüm illerde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde denetimlerin yapılacağı açıklanmıştı.

Kadıköy, Bağdat Caddesi üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen öğrenci servis denetimlerinde araçlarda dezenfektan, maske ve ateş ölçer olup olmadığı kontrol edildi. Denetim sonrası şoför ve öğrenciler koronavirüs önlemleri hakkında bilgilendirildi.

Denetim sonrası konuşan öğrenci servis şoförü Satılmış Ergezer; "Bu denetlemelerde memnunuz aracımızda temizlik kurallarına dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Servis hostesi Nurcan tatlı ise; " Biz aracımızda dezenfektan, ateşölçer, uyarı levhalarımız ile koronavirüse karşı önlemlerimizi aldık. Korona sürecinde de araçlarımıza en fazla 6 öğrenci alıyoruz" dedi.

Metin Başar
 

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