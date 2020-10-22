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Kadıköy'de ticari taksi alev alev yandı

Kadıköy'de ticari taksi alev alev yandı
Kadıköy'de ticari taksi alev alev yandı

Kadıköy D-100 karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan ticari takside henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde yolcuda bulunduğu taksi, kısa sürede alev topuna döndü.

Kadıköy’de ticari taksi alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, saat 02.45 sıralarında E5 Karayolu Ankara istikameti Uzunçayır Köprü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Baki Ak yönetimindeki 34 TKB 29 plakalı ticari taksi E'5 karayolunda ilerlediği sırada, otomobilin ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra aracını sağa çeken taksi şoförü içinde bulunduğu yolcu ile birlikte güçlükle kendilerini dışarı attığı taksinin motor kısmı alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olayı anlatan taksi sürücüsü Baki Ak,” Çektim sağa kabutu açmaya çalıştım sökemedim. Ön taraftan alev aldı. Ben aracı aldığımda koku vardı. Şoför arkadaşa da koku var diye söyledim. Şoför arkadaş ben koku alamıyorum dedi. Yolcu götürürken de araç birden alev aldı” diye konuştu.

Cüneyt Sevindik

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