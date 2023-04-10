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Kadıköy'de trafik kazası: 5 yaralı

Kadıköy'de trafik kazası: 5 yaralı
Kadıköy'de trafik kazası: 5 yaralı

Kadıköy’de sahil yolunda bir otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kadıköy’de trafik kazası: 5 yaralı - Tıkla İzle

Olay saat 23.00 sularında Suadiye Mahallesi, Plaj Yolu Sokak ile sahil yolunun kesiştiği yerde meydana geldi. İddiaya göre 34 DRE 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı

Ahmet Emin Şentürk
 

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