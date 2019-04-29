İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kadıköy'de turuncuya bürünen deniz havadan görüntülendi

Kadıköy'de turuncuya bürünen deniz havadan görüntülendi
Kadıköy'de turuncuya bürünen deniz havadan görüntülendi

Kadıköy Fenerbahçe sahilinde deniz turuncuya büründü. Büyükçekmece ve Silivri'de de meydana gelen olayın ‘kırmızı gelgit’ olduğu öğrenildi. Kıyı şeridinde oluşan turuncu manzara drone ile havadan görüntülendi.

Kadıköy'de turuncuya bürünen deniz havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Kadıköy Fenerbahçe sahilinde deniz turuncu rengine büründü. Denizdeki renk değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Silivri ve Büyükçekmece kıyısında da meydana gelmişti. Yetkililerin yaptığı açıklamada, denizde oluşan renk değişiminin sebebinin ‘kırmızı gelgit' olduğu belirtilmişti. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında hava sıcaklıklarının normale dönmesi ve deniz suyunun ısınması ile beraber deniz suyunda plankton sayısının artmasıyla gelgit sırasında suda renk değişiminin meydana geldiği ifade edildi.
Öte yandan Kadıköy'de turuncuya bürünen deniz drone ile havadan görüntülendi.  

Caner Evyapan - Mustafa Esen
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.