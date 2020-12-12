Kadıköy'de üst üste 3. kayıp

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Ndayishimiye'den gelirken, sarı-lacivertliler böylece üst üste Kadıköy'de 3. kez kaybetti. Bu sezon ilk olarak 8. haftada Konyaspor, 10. haftada Beşiktaş'a karşı mağlup olan Fenerbahçe, 12. haftada da Yeni Malatyaspor'a karşı boyun eğdi. Sarı-lacivertli ekip kendi evinde aldığı üst üste 3 mağlubiyet ile lig tarihinde bir ilki yaşadı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu