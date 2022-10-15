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Kadıköy'de yanan 24 katlı rezidans havadan görüntülendi

Kadıköy'de yanan 24 katlı rezidans havadan görüntülendi
Kadıköy'de yanan 24 katlı rezidans havadan görüntülendi

Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yanan rezidans dron ile görüntülendi.

Kadıköy’de yanan 24 katlı rezidans havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı. Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan yanan 24 katlı rezidans havadan görüntülendi.

Cüneyt Sevindik - İbrahim Furkan Çelik

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