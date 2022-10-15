Kadıköy'de yanan 24 katlı rezidans havadan görüntülendi

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı. Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan yanan 24 katlı rezidans havadan görüntülendi.

Cüneyt Sevindik - İbrahim Furkan Çelik

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