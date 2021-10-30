Kadıköy'de yanan otomobili arkasına alıp selfie çekti

Kadıköy'de E-5 karayolu Ünalan mevkiinde ilerleyen BMW marka lüks otomobil, seyir halinde olduğu sırada alev aldı. Sürücü, otomobili otobüs durağına çekerek kendisini dışarı attı. Lüks otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşlar o anları telefonlarıyla kayıt altına aldı. Yangını izleyen bir kişinin ise yanan otomobili arkasına alarak selfie çekmesi, ilginç anlara sahne oldu. Yangın daha sonra itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Metin Başar - Onur Hamzaoğlu