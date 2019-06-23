Kadıköy'de yangın çıkan binada can pazarı

Kozyatağı Şehit Meltem Özkılıç Sokak'ta 7 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı evde bulunan Behzat Barbaros Çehreli (75), engelli oğlu Bora Çehreli (42) ve eşi Ülker Çehreli (74) içeride mahsur kaldı. Engelli vatandaş komşuların yardımıyla kurtarıldı. Binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince merdiven aracına alınarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangının söndürüldüğü evde yaptıkları incelemede Behzat Barbaros Çehreli ile Ülker Çehreli'nin cansız bedenlerine ulaştı.



Yangın anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.