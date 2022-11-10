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Kadıköy'de yolcu dolu İETT otobüsü kapısı açık ilerledi

Kadıköy'de yolcu dolu İETT otobüsü kapısı açık ilerledi
Kadıköy'de yolcu dolu İETT otobüsü kapısı açık ilerledi

Kadıköy Bostancı’da içi yolcu dolu 500T hat numaralı İETT otobüsü şoförü, kapıyı kapatmadan metrelerce ilerledi. Kapının dibinde ayakta yolculuk yapan vatandaşlar, kapısı açık İETT otobüsünde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de yolcu dolu İETT otobüsü kapısı açık ilerledi - Tıkla İzle

Olay, Kadıköy Bostancı mevkiinde D-100 karayolunda bugün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuzla-Cevizlibağ arasında sefer yapan 500T otobüsü, şoförünün kapıyı kapatmaması nedeniyle bir süre kapısı açık şekilde ilerledi. Kapının dibinde ayakta yolculuk yapan vatandaşlar, kapısı açık İETT otobüsünde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Yolculardan birisi kapıyı çekerek kapatmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Otobüs şoförü metrelerce ilerledikten sonra otobüsün kapısını kapattı.

Sevgi Canpolat

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