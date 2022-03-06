Kadıköy'deki dev maçta kazanan çıkmadı

Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak rakibine Kadıköy'de 24 yıldır kaybetmeme serisini sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak rakibi karşısında 24 yıllık serisine devam etti.. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ligde Trabzonspor'a son olarak 23 Ağustos 1997 tarihinde 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, 25 maçtır Trabzonspor'a kaybetmezken, bu müsabakalardan 13 galibiyet ve 12 beraberlik aldı.

Maç Anlatımı

1'Maç başladı

10. dakikada Fenerbahçe, kurduğu baskı sonrasında topu kazanırken, meşin yuvarlak sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ta kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda Uğurcan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

17. dakikada hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrasında İrfan Can'ın Siopis'e yaptığı hareketi izledi ve bu futbolcuya direkt kırmızı kart göstererek oyun alanının dışına gönderdi.

22. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Abdülkadir, soldan ceza sahasına girip penaltı noktasına çevirdi. Zajc'a çarpan top boşta kalırken, Nwakaeme düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

35. dakikada Crespo'nun sağdan yaptığı ortada arka direkte Szalai kafayı vurdu. Uğurcan'ın çıkardığı top Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda Ahmetcan kafayla çizgiden çıkarırken, Zajc'a çarpan top auta gitti.

45'İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

62. dakikada Trabzonspor çok hızlı çıktı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cornelius'un ortasında savunmadan seken top Nwakaeme'de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

71. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Mert Hakan Yandaş ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın önünden yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1

84. dakikada Abdülkadir'in pasında Serdar'dan seken topu Djaniny indirdi. Nwakaeme'nin yakın mesafeden vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Koita, savunmanın arkasına hareketlenen Visca'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Crespo, Zajc (Ozan Tufan dk. 90+2 ?), Mert Hakan (Mesut dk. 85 ?), Rossi (Pelkas dk. 65), İrfan Can ?, Serdar Dursun (Berisha dk. 65)

Yedekler: Berke, Sosa, Arda, Nazım, Tisserand, Çağtay

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Abdülkadir, Siopis (Koussai dk. 87 ?), Visca, Nwakaeme (Berat dk. 87 ?), Bakasetas (Koita dk. 87 ?), Cornelius (Djaniny dk. 65)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Trondsen, Yusuf, Yunus, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Nwakaeme (dk. 22) (Trabzonspor), Zajc (dk. 71) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 17) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Visca (Trabzonspor), Crespo, Berisha (Fenerbahçe)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Ozan Buğra Koşar