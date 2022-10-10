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Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi

Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi
Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi

Kadıköy'deki patlamanın yaşandığı dairede doğalgaz bağlantısı bulunmamasının tespitiyle olaydaki terör şüphesi üzerinde duran yetkililer, çalışmalarına devam ediyor.

Kadıköy’deki patlamada terör şüphesi - Tıkla İzle

Patlamanın yaşadığı adrese gelen olay yeri inceleme ve Terörle Mücadele ekipleri, çalışmalara yeniden başladı. Adrese çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olayda terör şüphesi bulunması nedeniyle soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın 2. katından patlama meydana gelmişti. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangın, yan tarafta bulunan 2 binaya da sirayet etmişti. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmış, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve itfaiye ekipleri tarafında yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen M.K. (68), N.K. (10) ve henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Terörle mücadele ekipleri olay yerine sevk edildi

Yaşanan patlama sonrası yapılan ilk çalışmalarla birlikte patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığının tespit edilmesiyle olay yerindeki çalışmalar sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden başladı. Yürütülen çalışmalara olay yeri inceleme, Terörle Mücadele ve çevik kuvvet ekipleri de katıldı. Sokak içerisinde geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Bina içerisinde tek doğalgaz hattının bulunduğu daireye ait sayaç ekipler tarafından incelemeye alındı.


 

Abdul Samet Kaya - Enes Şamil Gönenç
 

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