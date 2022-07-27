Kadıköy'deki silahlı çatışmaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Ş.K. (21) ve Y.E.V. (21) bıçaklanarak yaralanmıştı. Bisikletiyle sokaktan geçen 18 yaşındaki S.Z. ise baş kısmından hafif yaralanmıştı. Polis ekipleri, çevrede gerçekleştirdikleri kontrollerde park halinde olan bir aracın lastiğinin üzerinde 1 adet tabanca, 1 kovan ve 2 fişek ele geçirdi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde kavgaya karıştığı tespit edilen E.C.A. (21) ile F.K. (35) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden F.K.'nin olayda kullandığı tabancayı bir inşaata attığını itiraf etmesi üzerine inşaatta yapılan aramalarda 1 tabanca ve 8 fişek daha ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Halit Arslan