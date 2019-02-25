İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadıköy'deki taksici cinayetinde 2 tutuklama

Kadıköy'deki taksici cinayetinde 2 tutuklama
Kadıköy'deki taksici cinayetinde 2 tutuklama

Kadıköy’de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy'de 23 Şubat'ta müşterilerden birinin taksiye kusması sonucu taksi şoförü Aziz Kahraman ile müşteriler Metin K., Yakup İ. ve Mehmet E. arasında tartışma çıkmıştı. Kahraman, 3 kişi tarafından dövülerek öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından şüpheliler Yakup İ. ve Metin K. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gamze Erdemir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.